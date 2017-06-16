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ОФИЦИАЛЬНО: Андрей Цуриков покинул Динамо

Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон

  • 16.06.2017 14:32
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ФК Динамо Киев. Андрей Цуриков
© ФК Динамо Киев. Андрей Цуриков

У динамовского защитника Андрея Цурикова летом закончился срок аренды в «Александрии».

Несмотря на то, что контракт с киевским клубом у футболиста действовал до конца декабря 2017-го года, «Динамо» по обоюдному согласию решило предоставить ему статус свободного агента на полгода раньше – 15-го июня. Теперь Андрей сосредоточен на рассмотрении вариантов дальнейшего продолжения своей футбольной карьеры.

За первую команду столичного клуба Цуриков провел 8 матчей, и еще 30 (забил 11 мячей) сыграл в молодежном первенстве.

Напомним, первую часть сезона 2015/2016 игрок провел на правах аренды в ужгородской «Говерле», после чего выступал за греческий «Левадиакос». А в прошлом чемпионате снова-таки, на правах аренды защищал цвета «Александрии».

Источник — ФК Динамо Киев

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