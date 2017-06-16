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Реал намерен убедить Роналду не уходить из клуба

«Сливочные» надеются, что португальский нападающий изменит свое решение

  • 16.06.2017 13:52
  • 1244 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» намерен убедить португальского форварда Криштиану Роналду не покидать клуб.

Ранее сообщалось, что футболист намерен уйти из «Реала» и покинуть испанский чемпионат из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

О ситуации знает президент «Реала» Флорентино Перес, который намерен убедить звездного бомбардира остаться в стане «сливочных».

Роналду интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Сумма трансфера футболиста может составить 180 миллионов евро.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, где забил 42 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом действителен до лета 2021-го года.

Источник — Marca

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Комментарии
    Serj Shets
    online
      Serj Shets, 16.06.2017 14:16
    +2
    До выделывались, идиоты...
    Полюбому у человека осадок от этого останется и может сказаться на отношениях фанов и игроком!
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