Реал намерен убедить Роналду не уходить из клуба

Мадридский «Реал» намерен убедить португальского форварда Криштиану Роналду не покидать клуб.
Ранее сообщалось, что футболист намерен уйти из «Реала» и покинуть испанский чемпионат из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.
О ситуации знает президент «Реала» Флорентино Перес, который намерен убедить звездного бомбардира остаться в стане «сливочных».
Роналду интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Сумма трансфера футболиста может составить 180 миллионов евро.
В минувшем сезоне Роналду провел за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, где забил 42 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом действителен до лета 2021-го года.
Источник — Marca
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