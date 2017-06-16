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Бешикташ не может договориться с Динамо насчет Виды

Клубы не сошлись в цене на хорватского защитника

  • 16.06.2017 13:36
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ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ» никак не могут договориться о переходе в стамбульский клуб 28-летнего центрального защитника Домагоя Виды.

Несмотря на все ухищрения «Бешикташа», «Динамо» отказывается снизить цену на игрока. Непросто договорить и с самим футболистом, который хочет зарабатывать около $4 миллионов в год.

Таким образом, переговоры о трансфере зашли в тупик. Что, впрочем, не слишком расстраивает самого Виду, желающего играть в АПЛ.

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