Бешикташ не может договориться с Динамо насчет Виды

Киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ» никак не могут договориться о переходе в стамбульский клуб 28-летнего центрального защитника Домагоя Виды.

Несмотря на все ухищрения «Бешикташа», «Динамо» отказывается снизить цену на игрока. Непросто договорить и с самим футболистом, который хочет зарабатывать около $4 миллионов в год.

Таким образом, переговоры о трансфере зашли в тупик. Что, впрочем, не слишком расстраивает самого Виду, желающего играть в АПЛ.