Павелко переизбран президентом ФФУ

Андрей Павелко стал президентом общественного союза федерация футбола Украины. За кандидатуру Павелко, который был единственным кандидатом на должность президента, проголосовали единогласно все 95 кандидатов. Голосование было открытым.
Первыми вице-президентами ФФУ избрали троих человек – Костюченко Вадима, Холодницкого Назара и Бандурко Александра.
Отметим, что согласно утвержденному уставу, глава ФФУ избран сроком на пять лет. В предыдущем уставе срок полномочий президента ограничивался четырьмя годами.
Источник — Sport.ua
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болелы ДК не тупите, иначе ДК ждёт участь Метала и Днепра и я не шучу
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