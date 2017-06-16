Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Павелко переизбран президентом ФФУ

В федерации футбола Украины новый-старый президент

  • 16.06.2017 13:22
  • 876 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ffu.org.ua. Андрей Павелко
© ffu.org.ua. Андрей Павелко

Андрей Павелко стал президентом общественного союза федерация футбола Украины. За кандидатуру Павелко, который был единственным кандидатом на должность президента, проголосовали единогласно все 95 кандидатов. Голосование было открытым.

Первыми вице-президентами ФФУ избрали троих человек – Костюченко Вадима, Холодницкого Назара и Бандурко Александра. 

Отметим, что согласно утвержденному уставу, глава ФФУ избран сроком на пять лет. В предыдущем уставе срок полномочий президента ограничивался четырьмя годами. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    napalm931
    online
      napalm931, 16.06.2017 13:37
    +12
    Переизбрали сосибошку ,гнать его в шею
    Ссылка
    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 16.06.2017 13:51
    +3
    надо паходу во всех региональных вначале переизбрать наверно,ну как за него голосовать все просрал ппц гандоны тупые
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 16.06.2017 14:10
    -2
    облаживают Суркиса со всех сторон
    болелы ДК не тупите, иначе ДК ждёт участь Метала и Днепра и я не шучу
    Ссылка
    slafko
    slafko, 16.06.2017 14:15
    +4
    Какая "искренняя" улыбка на фото. Ход конем удался, вовремя организовать перевыборы с заведомо известным результатом, дабы потом, когда будет провален отбор на ЧМ и чемпионат Украины опустится до нельзя в рейтингах, никто не рыпался переизбирать.
    Ссылка
    babovoz
    online
    babovoz, 16.06.2017 14:24
    +2
    Жиди правлять країною, футбол не виняток от і все....Б..дь, і чого воно так?
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 16.06.2017 14:28
    +1
    Мутный бандюга. Не владеет информацией. Как ширма какая-то..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.