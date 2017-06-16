Тибо Куртуа не спешит продлевать контракт с Челси

Интересно, а самому товарищу Кушиташвили с его происхождением и фамилией грузинской не противно в...

Михаил Дегтярев призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования в Украин...

Кстати, у грузин - арест. Если у кого-то хоть намек на штамп Абхазии или Южной Осетии в паспорте,...