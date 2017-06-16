Тибо Куртуа не спешит продлевать контракт с Челси

Бельгийский вратарь чемпионов Англии Тибо Куртуа отказался продлить контракт с «Челси». Действующее соглашение истекает летом будущего года, и голкипер отказался его продлить на тех условиях, которые предложил клуб. Скорее всего, он хочет увеличения зарплаты.
Это тут же вызвало интерес к персоне 25-летнего бельгийца со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» ищут вратаря, и одной из целей является страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Впрочем, боссы «Челси» надеются, что им удастся удержать Куртуа в команде. Хотя первоочередной задачей для них является продление контрактов с главным тренером Антонио Конте, который недоволен трансферной политикой лондонского клуба, и лидером команды Эденом Азаром.
Thibaut Courtois stalls on contract talks with Chelsea to put Real Madrid on red alert https://t.co/lIdd5DjPtw pic.twitter.com/kFvRWJ4br2— MailOnline Sport (@MailSport) June 16, 2017
Источник — Daily Mail
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.