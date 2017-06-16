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Тибо Куртуа не спешит продлевать контракт с Челси

Вратарь лондонского клуба хочет получать больше

  • 16.06.2017 13:37
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Anyfeed. Тибо Куртуа
© Anyfeed. Тибо Куртуа
Бельгийский вратарь чемпионов Англии Тибо Куртуа отказался продлить контракт с «Челси». Действующее соглашение истекает летом будущего года, и голкипер отказался его продлить на тех условиях, которые предложил клуб. Скорее всего, он хочет увеличения зарплаты.
 
Это тут же вызвало интерес к персоне 25-летнего бельгийца со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» ищут вратаря, и одной из целей является страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Впрочем, боссы «Челси» надеются, что им удастся удержать Куртуа в команде. Хотя первоочередной задачей для них является продление контрактов с главным тренером Антонио Конте, который недоволен трансферной политикой лондонского клуба, и лидером команды Эденом Азаром.

 

Источник — Daily Mail

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