Григорий СУРКИС: «Правила игры нужно объяснять клубам заранее»

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис перед стартом ХХ конгресса ФФУ прокомментировал ситуацию с черниговской «Десной» и ровненским «Вересом», которые претендуют на выход в УПЛ.

«Мое мнение не изменилось. Во-первых, принцип должен быть только спортивным. Аттестационный комитет должен, без сомнения, во время лицензирования решать все вопросы не на скорую руку. Когда решаются такие вопросы, правила игры нужно объяснять всем клубам заранее», – считает Григорий Суркис.