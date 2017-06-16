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Григорий СУРКИС: «Правила игры нужно объяснять клубам заранее»

Вице-президент УЕФА считает, что главенствовать должен спортивный принцип

  • 16.06.2017 12:33
  • 540 просмотров
  • 3 комментария
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ФФУ. Григорий Суркис
© ФФУ. Григорий Суркис

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис перед стартом ХХ конгресса ФФУ прокомментировал ситуацию с черниговской «Десной» и ровненским «Вересом», которые претендуют на выход в УПЛ.

«Мое мнение не изменилось. Во-первых, принцип должен быть только спортивным. Аттестационный комитет должен, без сомнения, во время лицензирования решать все вопросы не на скорую руку. Когда решаются такие вопросы, правила игры нужно объяснять всем клубам заранее», – считает Григорий Суркис.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafa12
      mafa12, 16.06.2017 12:48
    0
    мне вот интересно...уже года 2-3 в программе "Великий футбол" В.Леоненко в открытую обвиняет Г.М.Суркиса в том,что тот покупал (и в прямом смысле этого слова и используя своё служебное положение) чемпионства Динамо. вопрос - почему Г.М.Суркис не подаст в суд на В.Леоненко за клевету...
    или дыма без огня не бывает...
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    WADO 1976
      WADO 1976, 16.06.2017 12:53
    -2
    mafa12, 16.06.2017 12:48
    мне вот интересно...уже года 2-3 в программе "Великий футбол" В.Леоненко в открытую обвиняет Г.М.Суркиса в том,что тот покупал (и в прямом смысле этого слова и используя своё служебное положение) чемпионства Динамо. вопрос - почему Г.М.Суркис не подаст в суд на В.Леоненко за клевету...
    или дыма без огня не бывает...
    Потому же , почему не подает в суд на испанского судью ,спалившего их с шубами - боится ПРАВДЫ !
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    serge1234
    online
      serge1234, 16.06.2017 13:05
    0
    mafa12, 16.06.2017 12:48
    мне вот интересно...уже года 2-3 в программе "Великий футбол" В.Леоненко в открытую обвиняет Г.М.Суркиса в том,что тот покупал (и в прямом смысле этого слова и используя своё служебное положение) чемпионства Динамо. вопрос - почему Г.М.Суркис не подаст в суд на В.Леоненко за клевету...
    или дыма без огня не бывает...
    Потому что мы помним, в ворота какого клуба более 80 игр дома не ставили пеналь, какой клуб не получал пенальти, даже когда их защитники выбивали мяч из пустых ворот руками, когда за 12 последних туров было 15 РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ОШИБОК в пользу одного клуба, из которых решающая в играх с главным конкурентом (после чего, еще в 1 тайме президент этого клуба принимал поздравления), мы помним, как президент одного клуба ходил в куртке другого клуба. И этот клуб не Динамо.
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