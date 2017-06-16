Полтаву покинули 11 футболистов

«Полтаву» ждут глобальные изменения. В других коллективах продолжат карьеру голкипер Александр Мусиенко, защитник Сергей Приходько, полузащитники Александр Лебеденко, Александр Лучик, Евгений Трояновский и Юрий Соломка, нападающие Владислав Нехтий и Иван Янаков. Выставлены на трансфер защитник Вадим Парамонов и полузащитник Максим Зеленевич. Завершил активные выступления голкипер Мирослав Бонь.
При этом о приобретениях «Полтавы» говорить преждевременно. . Команда Владимира Прокопиненко еще не вышла из отпуска.
Источник — Footboom
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