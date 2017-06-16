Андерлехт: «Теодорчик стоит больше €15 миллионов»

Генеральный директор «Андерлехта» Герман ван Хольсбек прокомментировал информацию про интерес «Севильи» к экс-динамовцы Лукашу Теодорчику.
- Пока они не обращались к нам. Мы знаем, что он нравится испанскому клубу, и вскоре переговорим на этот счет с его агентом. Это нормально, что есть много клубов, заинтересованных в услугах Теодорчика. Но мы не хотим, чтобы он уходил. Так же нам важно, сколько за него заплатят. Цена Тео? Могу сказать, что он стоит больше 15 млн евро, - сказал ван Хольсбек в интервью ABCdesevilla.
Источник — Динамомания
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Ты еще Блохина вспомни, а имел ввиду, год назад обойму форвардов, и как бездарно Ребров ими распорядился.
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