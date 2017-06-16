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Андерлехт: «Теодорчик стоит больше €15 миллионов»

Генеральный директор клуба Герман ван Хольсбек рассказал о цене на футболиста

  • 16.06.2017 12:07
  • 820 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Генеральный директор «Андерлехта» Герман ван Хольсбек прокомментировал информацию про интерес «Севильи» к экс-динамовцы Лукашу Теодорчику.

- Пока они не обращались к нам. Мы знаем, что он нравится испанскому клубу, и вскоре переговорим на этот счет с его агентом. Это нормально, что есть много клубов, заинтересованных в услугах Теодорчика. Но мы не хотим, чтобы он уходил. Так же нам важно, сколько за него заплатят. Цена Тео? Могу сказать, что он стоит больше 15 млн евро, - сказал ван Хольсбек в интервью ABCdesevilla.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 16.06.2017 12:12
    +2
    Ну извините, Динамо не подходят такие дорогие футболисты, не умеют они играть
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    bobul1980
      bobul1980, 16.06.2017 12:27
    +1
    Шанс давали и неоднократно ему, из той плеяды ДК форвардов он не самый сильный, самый сильный Мбокани, потом Кравец, и потом только может быть Тео.
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    bobul1980
      bobul1980, 16.06.2017 12:27
    0
    Шанс давали и неоднократно ему, из той плеяды ДК форвардов он не самый сильный, самый сильный Мбокани, потом Кравец, и потом только может быть Тео.
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    babovoz
    babovoz, 16.06.2017 12:37
    +2
    Самий сильний нападник- іноземець у Динамо-це Бангура
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    bobul1980
      bobul1980, 16.06.2017 12:49
    0
    babovoz, 16.06.2017 12:37
    Самий сильний нападник- іноземець у Динамо-це Бангура

    Ты еще Блохина вспомни, а имел ввиду, год назад обойму форвардов, и как бездарно Ребров ими распорядился.
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