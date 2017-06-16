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Директор Александрии: Я понимаю позицию Динамо и Карпат

Дмитрий Китаев заявил, что его клуб ничего не имеет против игр в Мариуполе

  • 16.06.2017 12:00
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fco.com.ua, Дмитрий Китаев
© fco.com.ua, Дмитрий Китаев
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев заявил, что отказ «Динамо» и «Карпат» играть в Мариуполе можно понять, но его команда ничего не имеет против проведения матчей украинской Премьер-лиге в этом городе: 
 
«Мы готовы ехать в Мариуполь. Принципиальной позиции не играть там у «Александрии» нет. Мы в прошлом году уже играли в Краматорске, и все было нормально. Поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Тем более, в Мариуполе все спокойно.
 
Только перед игрой должен серьезно решаться вопрос безопасности. Если власть и клуб дадут гарантии, что все будет нормально, то мы поедем. Нужно четко регулировать этот вопрос: как, например, должно выглядеть пересечение блок-постов? «Мариуполь» должен сказать, сколько автомобилей будет нас сопровождать и будет ли гарантировано свободное прохождение блок-постов.
 
Я не хочу комментировать позицию «Динамо» и «Карпат». С одной стороны я их понимаю – там много легионеров, а для них блок-посты и все остальное не очень понятны. У них своя мотивация, а у нас – своя. В «Александрии» все парни свои – они понимают ситуацию. А за границей думают, что у нас идет война по всей территории – им сложно».

Источник — Трибуна

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