Директор Александрии: Я понимаю позицию Динамо и Карпат

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев заявил, что отказ «Динамо» и «Карпат» играть в Мариуполе можно понять, но его команда ничего не имеет против проведения матчей украинской Премьер-лиге в этом городе:

«Мы готовы ехать в Мариуполь. Принципиальной позиции не играть там у «Александрии» нет. Мы в прошлом году уже играли в Краматорске, и все было нормально. Поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Тем более, в Мариуполе все спокойно.

Только перед игрой должен серьезно решаться вопрос безопасности. Если власть и клуб дадут гарантии, что все будет нормально, то мы поедем. Нужно четко регулировать этот вопрос: как, например, должно выглядеть пересечение блок-постов? «Мариуполь» должен сказать, сколько автомобилей будет нас сопровождать и будет ли гарантировано свободное прохождение блок-постов.

Я не хочу комментировать позицию «Динамо» и «Карпат». С одной стороны я их понимаю – там много легионеров, а для них блок-посты и все остальное не очень понятны. У них своя мотивация, а у нас – своя. В «Александрии» все парни свои – они понимают ситуацию. А за границей думают, что у нас идет война по всей территории – им сложно».