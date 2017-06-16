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Антонио Конте может покинуть Челси

Итальянский тренер недоволен трансферной политикой лондонского клуба

  • 16.06.2017 11:50
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть лондонский клуб этим летом.

Специалист разочарован трансферной политикой «синих». Конте не получает того усиления команды, которое хочет видеть для успешного выполнения задач в следующем сезоне.

Конте возглавил «Челси» летом минувшего года и вместе с командой завоевал золотые медали АПЛ в минувшем сезоне.

Источник — Sky Sport Italia

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