Антонио Конте может покинуть Челси

Потому что мы помним, в ворота какого клуба более 80 игр дома не ставили пеналь, какой клуб не по...

Потому же , почему не подает в суд на испанского судью ,спалившего их с шубами - боится ПРАВДЫ...

мне вот интересно...уже года 2-3 в программе "Великий футбол" В.Леоненко в открытую обв...