Хачериди нужен Трабзонспору

29-летний центральный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора».
В минувшем сезоне Хачериди провел за «Динамо» 20 матчей, в которых забил 1 гол.
Контракт футболиста с «Динамо» истекает летом 2018-го года. Его ориентировочная стоимость оценивается в €7,5 миллионов.
Источник — FutbolArena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.