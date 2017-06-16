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Хачериди нужен Трабзонспору

Защитник «Динамо» может продолжить карьеру в турецком клубе

  • 16.06.2017 11:12
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ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

29-летний центральный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора».

В минувшем сезоне Хачериди провел за «Динамо» 20 матчей, в которых забил 1 гол.

Контракт футболиста с «Динамо» истекает летом 2018-го года. Его ориентировочная стоимость оценивается в €7,5 миллионов.

Источник — FutbolArena

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