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Новым вице-президентом ФФУ может стать известный атикоррупционер

Должность займет глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий

  • 16.06.2017 11:06
  • 512 просмотров
  • 3 комментария
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Iamir.info. Назар Холодницкий
© Iamir.info. Назар Холодницкий

Сегодня в киевском Доме футбола состоится XX конгресс ФФУ, на котором пройдут выборы президента федерации, а также руководители управляющих и контролирующих органов федерации.

Как стало известно Sport.ua, одним из новых вице-президентов ФФУ может стать 32-летний Назар Холодницкий, с 2015-го года занимающий должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    shoashotakoe
    online
    shoashotakoe, 16.06.2017 11:18
    +2
    а-ти-коррупционер...в точку!!))
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    darvey77
    online
      darvey77, 16.06.2017 11:27
    +3
    я так понимаю ему заняться больше нечем?
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    Aratt
    online
      Aratt, 16.06.2017 11:36
    0
    darvey77, 16.06.2017 11:27
    я так понимаю ему заняться больше нечем?
    Как раз-то есть чем.
    http://24tv.ua/ru/holodnickij_v_shage_ot_podpisanija_podozrenija_surkisam__
    jekspert_n830434
    Вот как зашифровался.
    Ссылка
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