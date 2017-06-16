Новым вице-президентом ФФУ может стать известный атикоррупционер

Сегодня в киевском Доме футбола состоится XX конгресс ФФУ, на котором пройдут выборы президента федерации, а также руководители управляющих и контролирующих органов федерации.
Как стало известно Sport.ua, одним из новых вице-президентов ФФУ может стать 32-летний Назар Холодницкий, с 2015-го года занимающий должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
Источник — Sport.ua
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http://24tv.ua/ru/holodnickij_v_shage_ot_podpisanija_podozrenija_surkisam__
jekspert_n830434
Вот как зашифровался.
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