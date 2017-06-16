Новым вице-президентом ФФУ может стать известный атикоррупционер

Сегодня в киевском Доме футбола состоится XX конгресс ФФУ, на котором пройдут выборы президента федерации, а также руководители управляющих и контролирующих органов федерации.

Как стало известно Sport.ua, одним из новых вице-президентов ФФУ может стать 32-летний Назар Холодницкий, с 2015-го года занимающий должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.