НОЛИТО: «Гвардиола не верит в меня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Нолито заявил, что он намерен вернуться в Испанию, поскольку менеджер Горожан Пеп Гвардиола не верит в него.

- Сельта» или «Севилья»? Трудный вопрос. Я не знаю, что ответить. Честно, я не знаю, что произойдет. В «Сельте» я провел лучшие годы своей карьеры и там у меня много друзей. «Севилья» — отличный клуб и они выступают в Лиге чемпионов.

Моя ситуация не столь проста. Думаю, «Сити» захочет выручить за меня большие деньги, ведь они сами заплатили за меня немало. Мне хотелось бы, чтобы ситуация прояснилась как можно скорее, но, думаю, предсезонку я проведу с «Манчестер Сити».

С декабря и до конца сезона я играл очень мало. Я только хочу выходить на поле и, если у меня будет такая возможность, вернуться в Испанию. Хочу играть и быть счастливыми. Не думаю, что Гвардиола верит в меня.