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Манчестер Сити начал переговоры о трансфере Крооса

Полузащитника «Реала» в своей команде хочет видеть Пеп Гвардиола

  • 16.06.2017 10:35
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101greatgoals.com. Тони Кроос
© 101greatgoals.com. Тони Кроос

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в переходе 27-летнего центрального полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса. «Горожане» уже начали переговоры с мадридским клубом о выкупе контракта игрока.

В минувшем сезоне Кроос провел за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 17 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €70 миллионов.

Источник — Don Balon

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