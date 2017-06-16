Манчестер Сити начал переговоры о трансфере Крооса

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в переходе 27-летнего центрального полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса. «Горожане» уже начали переговоры с мадридским клубом о выкупе контракта игрока.
В минувшем сезоне Кроос провел за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 17 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €70 миллионов.
Источник — Don Balon
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