Дмитрий ЛЕПА: «Сколько мне должны? Хватило бы на пару квартир в Киеве»

Украинский полузащитник «Осиека» Дмитрий Лепа рассказал о том, сколько ему остались должны украинские клубы, в которых он выступал.

— Ты успел поиграть в Кривбассе, Металлисте и запорожском Металлурге, которые обанкротились. Все ли они остались должны тебе по контракту?

— Запорожане рассчитались полностью. В Кривом Роге остались должны за полгода, в Харькове я выступал пять месяцев, а получил всего одну зарплату, кстати, 31 декабря. Об остальном, я так понял, можно забыть. А еще во Львове не заплатили за два месяца.

— Сумма, я так понял, приличная?

— Пару квартир недалеко от центра в Киеве можно было бы купить.

— В Венгрии и Хорватии с выплатами порядок?

— В Осиеке были задержки, но с приходом венгерских инвесторов все работает как часы. Зарплата — день в день, точно так же, как и премии за победы.