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Дмитрий ЛЕПА: «Сколько мне должны? Хватило бы на пару квартир в Киеве»

Далеко не все украинские клубы рассчитались со своим бывшим полузащитником

  • 16.06.2017 10:18
  • 1114 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Осиек. Дмитрий Лепа
© ФК Осиек. Дмитрий Лепа

Украинский полузащитник «Осиека» Дмитрий Лепа рассказал о том, сколько ему остались должны украинские клубы, в которых он выступал.

— Ты успел поиграть в Кривбассе, Металлисте и запорожском Металлурге, которые обанкротились. Все ли они остались должны тебе по контракту?
— Запорожане рассчитались полностью. В Кривом Роге остались должны за полгода, в Харькове я выступал пять месяцев, а получил всего одну зарплату, кстати, 31 декабря. Об остальном, я так понял, можно забыть. А еще во Львове не заплатили за два месяца.

— Сумма, я так понял, приличная?
— Пару квартир недалеко от центра в Киеве можно было бы купить.

— В Венгрии и Хорватии с выплатами порядок?
— В Осиеке были задержки, но с приходом венгерских инвесторов все работает как часы. Зарплата — день в день, точно так же, как и премии за победы.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Aratt
    online
      Aratt, 16.06.2017 11:31
    0
    Не знаю причин (говорят травмы и нарушение режима), но Украина в свое время потеряла очень хорошего игрока. В свое время в Днепре Лёпа затмевал самого гламурного Коноплянку.
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