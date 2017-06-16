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Луческу зовет турецкий Гезтепе

Экс-наставник «Шахтера» может вернуться в Турцию

  • 16.06.2017 10:09
  • 592 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу
Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу получил предложение возглавить турецкий «Гезтепе». По итогам минувшего сезона «Гезтепе» добыл путевку в Суперлигу и теперь всерьез намерен надолго в ней остаться.
 
Амбициозные планы руководства клуба включают в себя и привлечение к работе с командой авторитетного специалиста. Таковым боссам Гезтепе кажется Мирча Луческу, в адрес которого клуб уже направил соответствующий запрос-предложение.
 
В то же время 71-летний Луческу, покинувший после завершения сезона Зенит и ныне пребывающий без работы, взял время на размышление и пока своего ответа Гезтепе не дал.
 
Напомним, Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял Шахтер.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 16.06.2017 10:10
    -2
    ахахах, у Волинь хай іде
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    darvey77
    online
      darvey77, 16.06.2017 10:28
    -1
    ну чё заработал бабосиков?
    был у Бога (Ахметова) за пазухой, играть в ЛЧ, и всё проипать
    урок Шевченко никого не учит
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