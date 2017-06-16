Луческу зовет турецкий Гезтепе

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу получил предложение возглавить турецкий «Гезтепе». По итогам минувшего сезона «Гезтепе» добыл путевку в Суперлигу и теперь всерьез намерен надолго в ней остаться.
Амбициозные планы руководства клуба включают в себя и привлечение к работе с командой авторитетного специалиста. Таковым боссам Гезтепе кажется Мирча Луческу, в адрес которого клуб уже направил соответствующий запрос-предложение.
В то же время 71-летний Луческу, покинувший после завершения сезона Зенит и ныне пребывающий без работы, взял время на размышление и пока своего ответа Гезтепе не дал.
Напомним, Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял Шахтер.
Источник — Шахта
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
был у Бога (Ахметова) за пазухой, играть в ЛЧ, и всё проипать
урок Шевченко никого не учит
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.