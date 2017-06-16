Луческу зовет турецкий Гезтепе

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу получил предложение возглавить турецкий «Гезтепе». По итогам минувшего сезона «Гезтепе» добыл путевку в Суперлигу и теперь всерьез намерен надолго в ней остаться.

Амбициозные планы руководства клуба включают в себя и привлечение к работе с командой авторитетного специалиста. Таковым боссам Гезтепе кажется Мирча Луческу, в адрес которого клуб уже направил соответствующий запрос-предложение.

В то же время 71-летний Луческу, покинувший после завершения сезона Зенит и ныне пребывающий без работы, взял время на размышление и пока своего ответа Гезтепе не дал.

Напомним, Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял Шахтер.