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Владимир ШАРАН: «Цуриков уже никак не связан с Динамо»

Футболист стал свободным агентом и хочет играть за «Александрию»

  • 16.06.2017 10:08
  • 491 просмотров
  • 1 комментария
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ПФК Александрия. Владимир Шаран
© ПФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Цуриков получил статус свободного агента. Напомним, в минувшем сезоне 24-летний футболист выступал за александрийцев на правах аренды.

«Цуриков действительно получил статус свободного агента, и сейчас уже не связан с «Динамо» никакими обязательствами. Надеюсь, что он продолжит выступления в нашей команде. Президент клуба дал на это добро и, что самое главное, сам футболист горит желанием продолжать карьеру в «Александрии».

Так что, я думаю, уже в ближайшее время Цуриков подпишет с нашим клубом полноценный контракт. Предварительная договоренность об этом есть и с самим футболистом, и с президентом «Александрии».

Цуриков и «Заря»? Не знаю, с какой целью была распространена заведомо не правдивая информация. К сожалению, сейчас достаточно неблагонадежных источников, специализирующихся на изготовлении слухов. Могу с абсолютной точностью сказать одно: среди всех украинских команд Цуриков хочет играть только у нас», — сказал Шаран.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 16.06.2017 10:33
    0
    А потім ці "слухі" стають правдою.
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