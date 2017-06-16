Владимир ШАРАН: «Цуриков уже никак не связан с Динамо»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Цуриков получил статус свободного агента. Напомним, в минувшем сезоне 24-летний футболист выступал за александрийцев на правах аренды.

«Цуриков действительно получил статус свободного агента, и сейчас уже не связан с «Динамо» никакими обязательствами. Надеюсь, что он продолжит выступления в нашей команде. Президент клуба дал на это добро и, что самое главное, сам футболист горит желанием продолжать карьеру в «Александрии».

Так что, я думаю, уже в ближайшее время Цуриков подпишет с нашим клубом полноценный контракт. Предварительная договоренность об этом есть и с самим футболистом, и с президентом «Александрии».

Цуриков и «Заря»? Не знаю, с какой целью была распространена заведомо не правдивая информация. К сожалению, сейчас достаточно неблагонадежных источников, специализирующихся на изготовлении слухов. Могу с абсолютной точностью сказать одно: среди всех украинских команд Цуриков хочет играть только у нас», — сказал Шаран.