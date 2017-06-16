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Малиновский хочет перебраться в Англию

Однако украинского полузащитника ждут в Турции

  • 16.06.2017 09:27
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Руслан Малиновский стал одним из кумиров болельщиков «Генка», заслужил прекрасную прессу в Бельгии. В своем втором сезоне он уже полностью адаптировался к жизни в этой стране, к местному футболу, и свободно раздает интервью местным журналистам на хорошем английском.
 
Понятно, что чемпионат Бельгии – не предел мечтаний для такого талантливого исполнителя. Сам Малиновский мечтает об английской Премьер-лиге, но пока конкретный интерес есть из Турции. В «Фенербахче» игрок сборной Украины может, наверное, упрочить свое материальное положение, но вот в профессиональном плане этот переход не выглядит настолько привлекательным.
 
Остальные четыре украинских легионера тоже приняли участие в составах своих команд в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Андрей Тотовицкий и Сергей Болбат, кстати, как и Малиновский, отданные в аренду донецким Шахтером, получили достаточно игрового времени, но не убедили своих временных руководителей продлить с ними сотрудничество.
 

Источник — zbirna.com

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