Интеру интересен Борха Валеро

В виду того что Банега не входит в планы Спаллетти и выставлен «Интером» на трансфер нерадзурри заняты поиском другого полузащитника способного дирижировать игрой команды. В этой связи трансферный эксперт Sky Sport Джанлука Ди Марцио сообщает про Борху Валеро.

Испанец очень импонирует Лучано, который хотел заполучить хавбека «Фиорентины» ещё прошлым летом. По данным журналиста позавчера миланцы контактировали с агентом футболиста. Ожидается что в ближайшее время «Интер» начнёт переговоры с тосканским клубом.