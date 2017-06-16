Зенит предлагал контракт новому наставнику Ромы

Телеканал Sky сообщил подробности о переговорах «Зенита» с экс-наставником «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо, который возглавил «Рому». По информации источника, 47-летний специалист был основной кандидатурой на смену Мирче Луческу в Питере, однако он отклонил предложение сине-бело-голубых. Речь шла о трехлетнем контракте с зарплатой четыре миллиона евро. Причиной отказа послужило большое желание Ди Франческо работать именно в римской команде.
Напомним, что в сезоне-2016/17 «Зенит» возглавлял Мирча Луческу. Под его руководством питерцы заняли третье место в чемпионате России и не попали в Лигу чемпионов. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына. В итоге новым главным тренером сине-бело-голубых стал Роберто Манчини.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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