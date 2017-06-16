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Ян ОБЛАК: «Останусь в Атлетико еще на год»

Мадридский «Атлетико» может рассчитывать на своего голкипера в новом сезоне

  • 16.06.2017 08:12
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ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак
© ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак
Голкипер «Атлетико» Ян Облак не собирается уходить из команды. В услугах 24-летнего словенца заинтересован «ПСЖ», но вратарь хорошо чувствует себя в мадридском клубе.
 
«Я хорошо чувствую себя в «Атлетико» и буду продолжать играть здесь в следующем сезоне. В футболе никогда не знаешь, что может произойти до последнего дня закрытия трансферного окна, но я чувствую, что мой дом в Мадриде».
 

Источник — Euro-football

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