Ян ОБЛАК: «Останусь в Атлетико еще на год»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не собирается уходить из команды. В услугах 24-летнего словенца заинтересован «ПСЖ», но вратарь хорошо чувствует себя в мадридском клубе.
«Я хорошо чувствую себя в «Атлетико» и буду продолжать играть здесь в следующем сезоне. В футболе никогда не знаешь, что может произойти до последнего дня закрытия трансферного окна, но я чувствую, что мой дом в Мадриде».
Источник — Euro-football
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