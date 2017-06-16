Ян ОБЛАК: «Останусь в Атлетико еще на год»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не собирается уходить из команды. В услугах 24-летнего словенца заинтересован «ПСЖ», но вратарь хорошо чувствует себя в мадридском клубе.

«Я хорошо чувствую себя в «Атлетико» и буду продолжать играть здесь в следующем сезоне. В футболе никогда не знаешь, что может произойти до последнего дня закрытия трансферного окна, но я чувствую, что мой дом в Мадриде».