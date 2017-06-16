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Милан нашел замену Доннарумме

«Россонери» приглашают Щесны, Перина и Нето

  • 16.06.2017 08:03
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Милан нашел замену Доннарумме
«Милан» рассматривает претендентов на вратарскую позицию в связи с решением Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт с клубом.
 
В шорт-листе миланцев три голкипера – поляк Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», страж ворот «Дженоа» Маттиа Перин и бразильский вратарь «Ювентуса» Норберто Нето.
 
Руководство «Милана» приоритетным считает трансфер Нето, за который туринцы просят 10 миллионов евро. Напомним, что в четверг «Милан» официально объявил о том, что контракт с Доннаруммой продлен не будет.
 

Источник — Матч ТВ

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