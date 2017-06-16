Милан нашел замену Доннарумме

Железный Майк и в 50 лет тебя положит.

Человек в футболе понимает... у него есть все основания так полагать...теперь буду искать хорошую...

Просто умница(ы), два бойца показали невероятный характер. 4 раунда. это просто колоссальный труд...

Так Шахтер уже три года Мариуполь игнорируют. Они особенные, они матчи где угодно играть могут. Р...

Война - это не шутки. Хотите играть в футбол на минном поле - ваше дело, но заставлять других не ...