Милан нашел замену Доннарумме

«Милан» рассматривает претендентов на вратарскую позицию в связи с решением Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт с клубом.
В шорт-листе миланцев три голкипера – поляк Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», страж ворот «Дженоа» Маттиа Перин и бразильский вратарь «Ювентуса» Норберто Нето.
Руководство «Милана» приоритетным считает трансфер Нето, за который туринцы просят 10 миллионов евро. Напомним, что в четверг «Милан» официально объявил о том, что контракт с Доннаруммой продлен не будет.
Источник — Матч ТВ
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