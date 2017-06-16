Святослав СИРОТА: «Днепр-1 не сможет договориться с ФФУ»

Футбольный менеджер Святослав Сирота прокомментировал информацию о том, что СК «Днепр-1» заявится во Вторую лигу чемпионата Украины.

- К сожалению, Днепр-1 не имеет права выступать во второй лиге. Сегодня президент ФФУ на встрече с воинами АТО сказал, что «договариваться» в ФФУ сейчас невозможно. Согласно требований ФФУ и УЕФА в профессиональном футболе могут принимать участие клубы, которые существуют не менее трёх лет и принимали участие в чемпионате Украины среди аматоров. Днепр-1 не выполнил ни первое, ни второе условие.

Последний раз исключение ФФУ сделало для... ровенского Вереса, когда клуб вступал во вторую лигу решением Исполкома ФФУ в виде исключения.

Правда потом непонятно каким образом ГО превратилось в ООО, что тоже запрещено любыми нормативными документами.

Интересно было бы спросить об этом у самого честного сотрудника ФФУ Задирана, как же это получилось?

Поэтому, если ФФУ действительно решило следовать правилам ФФУ и УЕФА, то Днепр-1 допускать во вторую лигу нельзя, а у Вереса надо начать процедуру отзыва Аттестата в связи с нарушением Регламента по Аттестации и Регламента соревнований.