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Святослав СИРОТА: «Днепр-1 не сможет договориться с ФФУ»

Новоорганизованный клуб не будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины

  • 16.06.2017 07:42
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Sport.ua, Святослав Сирота
© Sport.ua, Святослав Сирота
Футбольный менеджер Святослав Сирота прокомментировал информацию о том, что СК «Днепр-1» заявится во Вторую лигу чемпионата Украины.
 
- К сожалению, Днепр-1 не имеет права выступать во второй лиге. Сегодня президент ФФУ на встрече с воинами АТО сказал, что «договариваться» в ФФУ сейчас невозможно. Согласно требований ФФУ и УЕФА в профессиональном футболе могут принимать участие клубы, которые существуют не менее трёх лет и принимали участие в чемпионате Украины среди аматоров. Днепр-1 не выполнил ни первое, ни второе условие.
 
Последний раз исключение ФФУ сделало для... ровенского Вереса, когда клуб вступал во вторую лигу решением Исполкома ФФУ в виде исключения.
 
Правда потом непонятно каким образом ГО превратилось в ООО, что тоже запрещено любыми нормативными документами.
 
Интересно было бы спросить об этом у самого честного сотрудника ФФУ Задирана, как же это получилось?
 
Поэтому, если ФФУ действительно решило следовать правилам ФФУ и УЕФА, то Днепр-1 допускать во вторую лигу нельзя, а у Вереса надо начать процедуру отзыва Аттестата в связи с нарушением Регламента по Аттестации и Регламента соревнований.
 

Источник — Sport.ua

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