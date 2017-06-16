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Эвертон покупает голкипера Сандерленда

Трансфер футболиста обошелся «ирискам» в 25 миллионов фунтов

  • 16.06.2017 07:35
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«Эвертон» подписал 23-летнего голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда. «Черные коты» получат за вратаря сумму в 25 млн. фунтов, которая может возрасти до 30-и в случае успешных выступлений голкипера. Таким образом, Пикфорд станет третьим по дороговизне голкипером в истории футбола (после Эдерсона и Буффона).
 
Трансфер Пикфорда стал также рекордным в истории «Эвертона». Игрок молодежной сборной Англии подписал с «ирисками» пятилетний контракт.
 

Источник — ТК Футбол

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