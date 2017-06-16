Эвертон покупает голкипера Сандерленда

«Эвертон» подписал 23-летнего голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда. «Черные коты» получат за вратаря сумму в 25 млн. фунтов, которая может возрасти до 30-и в случае успешных выступлений голкипера. Таким образом, Пикфорд станет третьим по дороговизне голкипером в истории футбола (после Эдерсона и Буффона).

Трансфер Пикфорда стал также рекордным в истории «Эвертона». Игрок молодежной сборной Англии подписал с «ирисками» пятилетний контракт.