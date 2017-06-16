Президент Ниви: «Ми готові до Першої ліги!»

Почесний президент вінницької «Ниви» Василь Вовк розповів про продовження роботи з Володимиром Горілим, боротьбу за Першу лігу та емоційну заяву про зняття команди з чемпіонату.

— Василю Васильовичу, хто наступного сезону тренуватиме вінницьку «Ниву»?

— Володимир Горілий продовжить працювати у нашій команді. Футболісти вже розпочали підготовку до сезону за його планом. Контракт з ним поки не підписано, але це формальна справа. За час проведений у «Ниві», Горілий зміг прибрати з роздягальні негатив і зараз в колективі чудова атмосфера. Футболісти поважають його, а це дуже важливо.

— Минулого сезону ви ставили завдання вийти у Першу лігу, але досягти цих результату не вдалось...

— Ми провалили перше коло і опинились аж на 10-му місці. Гіпотетично можливості досягти бодай 4-го місця у нас були. Але вже у другому колі з слабкими суперниками ми втратили багато очок. І опинились на 7 місці. За спортивним принципом ми не завоювали право підвищитись у класі. Але я говорив з мером Вінниці та керівником державної адміністрації. Вони готові з свого боку допомогти клубу розвиватись. Місцева влада хоче бачити нас у Першій лізі. Ми бажаємо всім командам залишатись живими і переживаємо за усі клуби. Але зараз трапляється багато випадків коли клуби знімаються зі змагань. Якщо буде можливість, то ми хотіли б бачити свою команду Першій лізі. Вінниця – це обласний центр. Наша аудиторія – 400 тисяч жителів. Для українського футболу — це цілий регіон. Я не хочу ображати команди з маленьких міст. Але вважаю у Першій лізі та еліті мають грати команди з великих міст. Нам легко дається домовлятись з владою про підтримку: обласна влада виділила нам мільйон гривень, а обласна 400 тисяч. Ми дуже ретельно ставимось до свого бюджету. У наглядову владу «Ниви» входять представники влади — щоб було все прозоро не лише на словах, але й на ділі. Якщо ми підвищимось у класі, то зможемо знайти додаткові джерела фінансування для того щоб вивести клуб на бізнес модель і самім себе забезпечувати.

— У стінах Будинку футболу активно йде розмова про реформу Другої ліги. Мова про створення кількох регіональних ліг за географічним принципом для того, щоб зменшити бюджети клубів на транспорт. Як вам ця ідея?

— Це питання обговорювалось і раніше. Я розумію, що переїзди — це великі розтрати. Я прихильник, що Україна має бути єдиною. Напевне українському футболу потрібна велика дискусія навколо запропонованої реформи. Ми маємо чітко розглянути плюси та мінуси цієї ідеї.

— Наступного року Друга ліга за іменами клубів буде більш ніж серйозною – «Дніпро», «Металіст», «Таврія». І в такій компанії боротись за підвищення у класі буде точно не легше, ніж зараз.

— Кому як не мені казати: «Вовка боятись – то краще в ліс не ходити!» Я вважаю з будь-якою командою можна грати. Це доведено історією. Мета нашого клубу щоб на кожному матчі «Ниви» були заповнені трибуни. У нас в клубі ведеться серйозна робота по залученню фанів на стадіон. Ми граємо не на головній арені міста, але збираємо в середньому 1,5 тисяч глядачів на матчі. Це третій показник у Другій лізі. Якщо ми будемо у Першій лізі і повернемось на головну арену Вінниці, то за нашими підрахунками на футбол ходитиме від 7 до 10 тисяч уболівальників. Це рівень команди Прем’єр-ліги.

— Після однієї з поразок ви підірвали інтернет заявою, що припиняєте фінансування «Ниви». Це були емоції?

— Це відбулось після нічиєї у Хмельницькому. Тоді я розумів, що за спортивним принципом ми не вийдемо у Першу лігу. Та заява – це переповнені емоції. У футболі без них неможливо. Я дуже близько сприймаю будь-які результати «Ниви». Після того матчу ми зібрались і дуже серйозно поговорили з командою. Обійнялись і пішли далі працювати.

— Як справи у одного з найекзотиніших легіонерів українського футболу Нгахи Колінза? Футболіста, який записує альбоми з піснями українською мовою.

— Його дуже люблять журналісти. Був здивований, коли до нього у гості приїхала знімальна група програми «Профутбол». Колінз дуже приємний і компанійський хлопець. Наш попередній тренер зробив його капітаном. Вінницькі ультрас були не в захваті. Бо всі хочуть бачити капітаном українця. Але виявилось Колінз більший українець, ніж деякі інші українці. Він володіє державною мовою, одружений з вінничанкою, у нього росте два сина. Одно з них назвав Іваном. Нещодавно Колін відкрив футбольну школу для 6-річних хлопців. Зараз йому 35 років. Він багато займається громадянською діяльністю. Цього сезону Нгаха продовжить грати, а в майбутньому можливо увійде до тренерському штабу «Ниви».