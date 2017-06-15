Эвертон подписал капитана Аякса за 28,5 миллионов евро

Капитан «Аякса» Дави Классен подписал контракт с «Эвертоном».
По информации нидерландской прессы, 24-летний полузащитник обошелся «ирискам» в 28,5 миллионов евро. Трудовое соглашение рассчитано на 5 лет.
Добавим, что действующий контракт Классена с «Аяксом» заканчивался летом 2019 года.
В минувшем чемпионате Нидерландов Классен забил 14 голов и отдал 9 ассистов в 33 матчах. Также на его счету 2 гола и одна результативная передача в 13 матчах Лиги Европы.
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