Лион подписал защитника Бенфики Марсала

Футбольный клуб «Лион» подписал защитника «Бенфики» Фернандо Марсала.
Контракт с 28-летним бразильским футболистом рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Марсал выступал на правах аренды за «Генгам». В рамках французской Лиги 1 Марсал провел 31 матч и стал автором 7 голевых передач.
Источник — ФК Лион
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