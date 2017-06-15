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Лион подписал защитника Бенфики Марсала

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро

  • 15.06.2017 23:25
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ФК Лион, Фернандо Марсал
© ФК Лион, Фернандо Марсал

Футбольный клуб «Лион» подписал защитника «Бенфики» Фернандо Марсала.

Контракт с 28-летним бразильским футболистом рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Марсал выступал на правах аренды за «Генгам». В рамках французской Лиги 1 Марсал провел 31 матч и стал автором 7 голевых передач.

Источник — ФК Лион

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