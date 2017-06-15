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На Кубке конфедераций разрешат 4-ю замену в дополнительное время

Также ФИФА протестирует систему видеопомощи арбитрам

  • 15.06.2017 23:11
  • 117 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФИФА
© ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на Кубке конфедераций в России планирует протестировать ряд нововведений, среди которых - система видеопомощи арбитрам и возможность проведения четвертой замены в дополнительное время.

Об этом на брифинге, посвященном старту турнира, объявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

«На турнире мы проведем тестирование системы видеопомощи арбитрам, а также возможности проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций - идеальная возможность для таких экспериментов», - сказал ван Бастен.

Также стало известно, что на матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник, который будет следить за положением «вне игры» с камер, установленных под разным ракурсом. Для принятия решения им понадобится 10-15 секунд.

Кубок конфедераций - 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

Источник — Newsru.com

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Комментарии
    bordeaux2
      bordeaux2, 15.06.2017 23:19
    0
    Зачем писать о том соревновании которое по чьей то политической прихоти,а может из за безденежья будет недоступно??
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