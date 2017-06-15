На Кубке конфедераций разрешат 4-ю замену в дополнительное время

Международная федерация футбола (ФИФА) на Кубке конфедераций в России планирует протестировать ряд нововведений, среди которых - система видеопомощи арбитрам и возможность проведения четвертой замены в дополнительное время.

Об этом на брифинге, посвященном старту турнира, объявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

«На турнире мы проведем тестирование системы видеопомощи арбитрам, а также возможности проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций - идеальная возможность для таких экспериментов», - сказал ван Бастен.

Также стало известно, что на матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник, который будет следить за положением «вне игры» с камер, установленных под разным ракурсом. Для принятия решения им понадобится 10-15 секунд.

Кубок конфедераций - 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.