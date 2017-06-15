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Черноморец вышел из отпуска

В новом сезоне команде поставлена задача выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате

  • 15.06.2017 22:14
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ФК Черноморец. Александр Бабич
© ФК Черноморец. Александр Бабич

Непродолжительные летние «каникулы» команды «моряков» завершились. Сегодня «Черноморец» в полном составе собрался на своей базе в Совиньоне. Вначале прошло общее собрание, на котором присутствовали вице-президент клуба Алексей Климов, генеральный директор Анатолий Мисюра, спортивный директор Руслан Гилазев. В своем выступлении Анатолий Николаевич озвучил задачу, стоящую перед «Черноморцем» в новом сезоне — выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате.

Подготовительный период одесская команда проведет на своей базе в Совиньоне, где созданы все условия для плодотворной тренировочной работы. Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич запланировал шесть контрольных матчей: 21-го июня с «Шерифом» (Тирасполь, Молдавия), 25-го — с «Жемчужиной» (Одесса), 28-го — с «Балканами» (Заря), 2-го июля — с «Реалом Фармой» (Одесса), 8-го — с МФК «Николаев», 9-го — с ФК «Мариуполь». Встречи с «Шерифом» и «Балканами» состоятся на выезде, остальные — в Одессе.

Источник — ФК Черноморец

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