Святослав СИРОТА: «Ігнорувати Маріуполь – це по-африканськи»

Відомий у минулому футболіст та футбольний Святослав Сирота дав свою оцінку бойкоту, який влаштовують місту Маріуполь керівники «Динамо» та «Карпат».

- Святославе, ви розумієте справжні причини, чому Динамо та Карпати бойкотують Маріупіль?

- Є таке поняття – трайбалізм. Це така форма устрою суспільства, заснована на уявленні про особливе, домінуюче значення окремого етносу чи групи, її пріоритетної ролі. Вона зазвичай застосовується до африканських племен. Я розумію відмову грати в Маріуполі як проявлення внутрішнього трайболізму. При чому не з боку гравці чи тренерів, і ні в якому разі не з боку фанатів клубів. Це позиція суто керівництва, і це значить, що комусь невигідно, щоби в місті відбувалися матчі.

Я прихильник розгляду ситуації передусім формально: дозволи є, гарантії безпеки є, регламент УПЛ є. Це значить, треба їхати і грати. Разом з тим неформально я розумію, що не так комфортно їхати в автобусі, а не летіти літаком, для футболістів це втома. Проте такі зараз у нас умови. Навіть президент ФФУ готовий сісти в автобус і провести 8 чи 10 годин в дорозі. Я хочу увімкнути в липні телевізор і побачити трансляцію матчу УПЛ із Маріуполя, де на стадіоні будуть повні трибуни.