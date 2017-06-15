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Святослав СИРОТА: «Ігнорувати Маріуполь – це по-африканськи»

Екс-глава ПФЛ – про бойкот Маріуполя зі сторони «Динамо» та «Карпат»

  • 15.06.2017 21:46
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Sport.ua, Святослав Сирота
© Sport.ua, Святослав Сирота

Відомий у минулому футболіст та футбольний Святослав Сирота дав свою оцінку бойкоту, який влаштовують місту Маріуполь керівники «Динамо» та «Карпат».

- Святославе, ви розумієте справжні причини, чому Динамо та Карпати бойкотують Маріупіль?
- Є таке поняття – трайбалізм. Це така форма устрою суспільства, заснована на уявленні про особливе, домінуюче значення окремого етносу чи групи, її пріоритетної ролі. Вона зазвичай застосовується до африканських племен. Я розумію відмову грати в Маріуполі як проявлення внутрішнього трайболізму. При чому не з боку гравці чи тренерів, і ні в якому разі не з боку фанатів клубів. Це позиція суто керівництва, і це значить, що комусь невигідно, щоби в місті відбувалися матчі.

Я прихильник розгляду ситуації передусім формально: дозволи є, гарантії безпеки є, регламент УПЛ є. Це значить, треба їхати і грати. Разом з тим неформально я розумію, що не так комфортно їхати в автобусі, а не летіти літаком, для футболістів це втома. Проте такі зараз у нас умови. Навіть президент ФФУ готовий сісти в автобус і провести 8 чи 10 годин в дорозі. Я хочу увімкнути в липні телевізор і побачити трансляцію матчу УПЛ із Маріуполя, де на стадіоні будуть повні трибуни.

Источник — Sport.ua

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