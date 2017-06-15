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Андрій ПАВЕЛКО: «Маріуполь чекає на великий футбол»

Президент ФФУ – про безпеку проведення матчів УПЛ у Маріуполі

  • 15.06.2017 21:28
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрій Павелко висловив свої думки щодо майбутніх домашніх матчів новачка Прем’єр-ліги ФК «Маріуполь»

- Андрій Васильович, вчора ви зробили резонансну заяву про те, що готові їхати до Маріуполя в автобусі будь-якої з команд Прем’єр-ліги. Ви настільки впевнені у безпеці?
- Я впевнений насамперед у тому, що Маріуполь – мирне українське місто, яке заслуговує на великий футбол. Місцева влада та поліція вже надали всі необхідні гарантії. Переважна більшість клубів не висловила жодних сумнівів у тому, чи їхати до Маріуполя. Але якщо хтось занадто хвилюється щодо особистої безпеки – я готовий розділити ризики та поїхати автобусом разом. Якщо треба переконати когось власним прикладом – я це, безперечно, зроблю, від своїх слів ніколи не відмовляюсь.

Терористична загроза нині є в усьому світі і в будь-якому місті України. І це не пов'язано лише з футболом. Загроза є і для концертів, і для решти масових заходів. ФФУ не компетентна гарантувати безпеку учасників та глядачів, її гарантують відповідні силові органи. Це питання дотримання порядку: є гарантії безпеки, є регламент змагань – треба його дотримуватися. А в разі повідомлень про потенційну загрозу, будь-яку подію обов’зково скасують, чи то футбольний поєдинок, чи то концерт.

- ТОП-менеджер одного з клубів, що не хоче їхати до Маріуполя, заявив, що клубний автобус є «яскравою мішенню для бойовиків». Інший клуб вважає, що щодо «західняків» та «хлопців з Бандерштадту» можуть бути провокації…
- Нагадаю, рік тому в Маріуполі відбувся сольний концерт «Океану Ельзи» на чолі з одним з найвідоміших патріотів України – Святославом Вакарчуком. Прийшов повний стадіон – жодного інциденту! Чи «Океан Ельзи» – менш приваблива мішень для російських терористів, ніж будь-який футбольний клуб України?

Багато наших хлопців загинуло заради миру, який зараз панує в Маріуполі. Футбол – це ознака мирного життя. Ми маємо підтримати жителів міста, на їх долю останні роки випало багато труднощів. На днях у Краматорську розмовляв з нашими бійцями, серед них багато прихильників футболу – вони обурені тим, що дехто відмовляється грати у Маріуполі.

- Але одна справа – один концерт, а друга – цілий футбольний сезон…
- Весь останній рік у Маріуполі грали клуби Першої ліги з усієї країни – від Стрия до Краматорська, від Києва до Миколаєва. Більше того, в травні 2016-го в Маріуполі грала друга команда одного з клубів, який тоді не боявся терористів, а зараз боїться – і його клубний автобус теж без жодних проблем доїхав в обидва боки. Це абсолютно штучно створена проблема. Я закликаю клуби ще раз передивитись усі гарантії безпеки, які їм вже надано та прийняти єдине вірне рішення – відповідно до розкладу матчів приїхати до Маріуполя та подарувати місту свято футболу.

Источник — Федерация футбола Украины

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