АНТОНОВ: «Какие гарантии, что не будет военных действий в Харькове?»

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов поделился мнением о проведении матчей в Мариуполе.
«Олимпик» готов ехать в Мариуполь, ведь «це Україна». Гарантии? А какие гарантии, что завтра не будет военных действий в Харькове, Чернигове, Сумах? Эти города находятся рядом с границей с Россией.
По поводу позиции «Динамо» и «Карпат», то это сугубо их мнение, и оно имеет право на жизнь. Но есть регламент, он для всех одинаков. Если команды из Киева и Львова не поедут в Мариуполь, дело за Премьер-лигой, – сказал Антонов.
Источник — Трибуна
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