АНТОНОВ: «Какие гарантии, что не будет военных действий в Харькове?»

после чего его выпустили под залог в размере 1000 долларов США___________________________________...

Все спокойно. Это Мариуполь 4 месяца назад. https://www.youtube.com/watch?v=_eOMwygjAWw

Да в УЕФА напишут и будете вы бегать в Мариуполе только в бронежилетах. Не мы ж орали "Раисс...

30.01.2017За последние сутки применяли все, что только было можно. За последнюю неделю было произ...

И как же люди там живут, в 19 км от фронта? Бронежилеты оденете и будете бегать, Лобановский точн...

От стадиона Арендовца до Широкино по прямой 19 км. Проблем реально нет