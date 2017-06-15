Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

АНТОНОВ: «Какие гарантии, что не будет военных действий в Харькове?»

Спортивный директор «Олимпика» – о поединке чемпионата Украины в Мариуполе

  • 15.06.2017 20:59
  • 1605 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Олимпик. Алексей Антонов
© ФК Олимпик. Алексей Антонов

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов поделился мнением о проведении матчей в Мариуполе.

«Олимпик» готов ехать в Мариуполь, ведь «це Україна».  Гарантии? А какие гарантии, что завтра не будет военных действий в Харькове, Чернигове, Сумах? Эти города находятся рядом с границей с Россией.

По поводу позиции «Динамо» и «Карпат», то это сугубо их мнение, и оно имеет право на жизнь. Но есть регламент, он для всех одинаков. Если команды из Киева и Львова не поедут в Мариуполь, дело за Премьер-лигой, – сказал Антонов.

Источник — Трибуна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 15.06.2017 21:21
    +2
    Гарантии 1000% потому, что там дыбилов нет, которые орут Путин помоги.
    Ссылка
    acrobat2
      acrobat2, 15.06.2017 21:22
    -1
    пусть начинают сразу с минус 12 очков и не едут играть в Мариуполь.
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 15.06.2017 21:26
    0
    Tka4enko_85, 15.06.2017 21:21
    Гарантии 1000% потому, что там дыбилов нет, которые орут Путин помоги.
    Таких дебилов и там хватает! Да их много где хватает!
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 15.06.2017 21:28
    +2
    Tka4enko_85, 15.06.2017 21:21
    Гарантии 1000% потому, что там дыбилов нет, которые орут Путин помоги.
    Они есть, просто их меньше. Да и линия фронта от Харькова далеко, а не в 20 км, как от Мариуполя.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.