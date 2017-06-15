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Сергей РАФАИЛОВ: «Не вижу больших проблем, чтобы не ехать в Мариуполь»

Гендиректор «Зари» – о поединке чемпионата Украины в Мариуполе

  • 15.06.2017 20:16
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился мнением о проведении матчей в Мариуполе.

«Это провокационный вопрос. Если есть календарь и регламент, нужно играть. Или все должны играть в Мариуполе, или опять таки все не должны там играть. Не может быть такого, что «Карпаты» и «Динамо» не едут туда, а все остальные – едут. На основании чего «Карпаты» и «Динамо» не хотят ехать? Эта позиция с одной стороны не обоснована, а с другой – обоснована, ведь Мариуполь вблизи от фронта. Нигде в прессе я не читал, что в этом городе есть беспорядки, но канонаду ведь слышно. Это тоже аргумент для иностранных футболистов.

Сегодня я не вижу больших проблем, чтобы не ехать в Мариуполь. Только на заседании клубов премьер-лиги должны быть представители правоохранительных органов с четким планом. Нужен четкий регламент пребывания команд в прифронтовом городе. Как представители клубом должны туда добираться? Должен ведь быть разработан маршрут, указано место, где нас встречают. Это все нужно обсуждать на отдельном совещании УПЛ в ближайшее время.

Некоторые говорят, что берут на себя ответственность. Я этого не понимаю. Не может такого быть – мол, вы приезжайте, а мы вам все обеспечим. Я бы хотел понимать, что значит эта фраза. Ну, какие гарантии? Гарантий даже господь бог не дает.

Нельзя сравнивать концерт «Океана Ельзи» и футбольный матч. Вы же знаете манеру поведения болельщиков «Динамо». Она даже в Киеве провокационная. На это обращают внимания не только правоохранительные органы, но и УЕФА с ФИФА. Как эти болельщики в Мариуполь поедут? Как на них отреагируют местные жители? Фанаты «Карпат» ведь тоже находятся под наблюдением ФИФА и УЕФА. Тогда нужно принять решение, что болельщики этих клубов не могут ехать в Мариуполь. Но кто и как может им это запретить? Этот вопрос тоже нужно поднимать и обсуждать.

Хочется, чтобы через неделю этот вопрос как-то решился. Тогда в футбольного клуба «Заря» и будет четкая позиция: ехать или не ехать. Пускай глава мариупольской милиции или его зам придет и все объяснит. Иначе нет темы для разговора», – сказал Рафаилов.

Источник — Трибуна

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