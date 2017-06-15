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Днепр U-19 расформирован

Юношеская команда перестает функционировать до повышения в классе первой команды

  • 15.06.2017 19:52
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Днепр U-19 расформирован

Как минимум до повышения в классе первой команды переста6т функционировать юношеская команда «Днепр» U-19.

Главный тренер U-19 Алексей Чистяков возвращается работать в Академию «Днепра»  с ребятами 2001-года рождения.

По информации источника, для игроков закрывшейся команды, возможно, создадут коллектив, который будет принимать участие либо в аматорском чемпионате Украины, либо в чемпионате Днепропетровской области.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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