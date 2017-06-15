Днепр U-19 расформирован

Как минимум до повышения в классе первой команды переста6т функционировать юношеская команда «Днепр» U-19.
Главный тренер U-19 Алексей Чистяков возвращается работать в Академию «Днепра» с ребятами 2001-года рождения.
По информации источника, для игроков закрывшейся команды, возможно, создадут коллектив, который будет принимать участие либо в аматорском чемпионате Украины, либо в чемпионате Днепропетровской области.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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