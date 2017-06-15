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Сталь получила аттестат на следующий сезон

Клуб из Каменского допущен к соревнованиям в рамках Украинской Премьер-лиги

  • 15.06.2017 19:40
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ФК Олимпик. Сергей Задиран
© ФК Олимпик. Сергей Задиран

Глава ФФУ по аттестации клубов Сергей Задиран рассказал о том ,что «Сталь» получила аттестат на следующий сезон.

– «Сталь» получила аттестат. Четыре месяца задолженность? Об этом в прессе сообщают, все на словах, мы же такой информацией не владеем. По документам мы делаем оценку по состоянию на 31 декабря 2016 года – это касаемо чемпионата Украины. Дается еще зазор для сдачи документов по 31 марта.

Есть такое понятие – текущая задолженность. Это как раз возможно, но мы ведь не мониторим клубы каждую неделю, а делаем срез по итогам финансового года. Очередной срез по задолженностям для клубов премьер-лиги происходит 30 июня.

 – В «Десне» заявили, что готовы к аудиту за 2017 год. Но, выходит, документы надо было подавать за 2016 год.
– Конечно. Это общеевропейская система. Требования регламента одинаковы как для «Шахтера» с «Динамо», так и для «Десны» – это оценка ложится в основу аттестации по итогам 2016 финансового года.

«Десна» же сама себе определяет: 2017-й год может свидетельствовать о качественных изменениях финансовой деятельности клуба, но не являться основой для аттестации.

Ранее сообщалось, что «Сталь» может прекратить свое существование, а ее место в УПЛ может занять «Десна».

Источник — Footboom

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