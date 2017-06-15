Сергей ПАЛКИН: «Шахтер поедет в Мариуполь»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал заявления «Динамо» и «Карпат» о том, что они не будут играть матчи чемпионата Украины в Мариуполе.
- «Шахтер» поедет играть в Мариуполь – так же, как и во Львов, Одессу, Полтаву, Запорожье или любой другой город, принимающий матчи.
Если говорить о позиции «Динамо» и «Карпат», то Мариуполь – это украинский город. Непонятно, почему к проведению матчей в этом городе такое отношение, – заявил Палкин.
Источник — Сегодня Спорт
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Для шахты нужны миллионники. Мариуполь не формат
[quote ZpoRt, 15.06.2017 19:42]Так почему же Шахтер в течении трех лет ни одного домашнего матча в Мариуполе не сыграл? Они же играть где угодно могут. Мариуполь - это донецкая область. свои болельщики[/Для шахты нужны миллионники. Мариуполь не формат
Гнилая отмазка. просто шахтер зассал играть в Мариуполе, а бросить камень в огород Динамо очень хочется... В этом вся гнилая психология палкина и вообще всего шахтера
[quote ZpoRt, 15.06.2017 19:42]Так почему же Шахтер в течении трех лет ни одного домашнего матча в Мариуполе не сыграл? Они же играть где угодно могут. Мариуполь - это донецкая область. свои болельщики[/Для шахты нужны миллионники. Мариуполь не формат
Гнилая отмазка. просто шахтер зассал играть в Мариуполе, а бросить камень в огород Динамо очень хочется... В этом вся гнилая психология палкина и вообще всего шахтера
А Динамо прям святые святых. Все команды поедут в Мариуполь. А с убогих три очка снимут.
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