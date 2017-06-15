Сергей ПАЛКИН: «Шахтер поедет в Мариуполь»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал заявления «Динамо» и «Карпат» о том, что они не будут играть матчи чемпионата Украины в Мариуполе.

- «Шахтер» поедет играть в Мариуполь – так же, как и во Львов, Одессу, Полтаву, Запорожье или любой другой город, принимающий матчи.

Если говорить о позиции «Динамо» и «Карпат», то Мариуполь – это украинский город. Непонятно, почему к проведению матчей в этом городе такое отношение, – заявил Палкин.