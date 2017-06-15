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Сергей ПАЛКИН: «Шахтер поедет в Мариуполь»

Сергей Палкин – о поединке чемпионата Украины в Мариуполе

  • 15.06.2017 18:50
  • 1275 просмотров
  • 28 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал заявления «Динамо» и «Карпат» о том, что они не будут играть матчи чемпионата Украины в Мариуполе.
 
- «Шахтер» поедет играть в Мариуполь – так же, как и во Львов, Одессу, Полтаву, Запорожье или любой другой город, принимающий матчи.
 
Если говорить о позиции «Динамо» и «Карпат», то Мариуполь – это украинский город. Непонятно, почему к проведению матчей в этом городе такое отношение, – заявил Палкин.
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Joe777
    online
      Joe777, 15.06.2017 19:46
    0
    Эти ссыкуны донецкие в Киеве прячутся и еще про Мариуполь заикаются. Сволочи, сепары, ватники
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    vlads0204
    online
    vlads0204, 15.06.2017 19:48
    -2
    VAD, 15.06.2017 19:44
    И почему Шахтер в Киеве живет, а не в Мариуполе, поближе к своим
    Да потому, что там условия для тренировок элементарно не подходят. Там мариуполь сам еле находит себе место. Не знаешь не балаболь.
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    vlads0204
    online
    vlads0204, 15.06.2017 19:48
    -2
    VAD, 15.06.2017 19:44
    И почему Шахтер в Киеве живет, а не в Мариуполе, поближе к своим
    Да потому, что там условия для тренировок элементарно не подходят. Там мариуполь сам еле находит себе место. Не знаешь не балаболь.
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 15.06.2017 19:48
    +3
    vlads0204, 15.06.2017 19:46
    [quote ZpoRt, 15.06.2017 19:42]Так почему же Шахтер в течении трех лет ни одного домашнего матча в Мариуполе не сыграл? Они же играть где угодно могут. Мариуполь - это донецкая область. свои болельщики[/
    Для шахты нужны миллионники. Мариуполь не формат
    Гнилая отмазка. просто шахтер зассал играть в Мариуполе, а бросить камень в огород Динамо очень хочется... В этом вся гнилая психология палкина и вообще всего шахтера
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    vlads0204
    online
    vlads0204, 15.06.2017 19:55
    -1
    Евгений Нескажу, 15.06.2017 19:48
    vlads0204, 15.06.2017 19:46
    [quote ZpoRt, 15.06.2017 19:42]Так почему же Шахтер в течении трех лет ни одного домашнего матча в Мариуполе не сыграл? Они же играть где угодно могут. Мариуполь - это донецкая область. свои болельщики[/Для шахты нужны миллионники. Мариуполь не формат

    Гнилая отмазка. просто шахтер зассал играть в Мариуполе, а бросить камень в огород Динамо очень хочется... В этом вся гнилая психология палкина и вообще всего шахтера
    А Динамо прям святые святых. Все команды поедут в Мариуполь. А с убогих три очка снимут.
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 15.06.2017 19:57
    0
    В принципе нынешнее оружие позволяет стрелять из Донецка по Киеву. Так что не кто не в безопасности нужно весь чемпионат переносить за границу!
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 15.06.2017 19:58
    -4
    Евгений Нескажу, 15.06.2017 19:48
    vlads0204, 15.06.2017 19:46
    [quote ZpoRt, 15.06.2017 19:42]Так почему же Шахтер в течении трех лет ни одного домашнего матча в Мариуполе не сыграл? Они же играть где угодно могут. Мариуполь - это донецкая область. свои болельщики[/Для шахты нужны миллионники. Мариуполь не формат

    Гнилая отмазка. просто шахтер зассал играть в Мариуполе, а бросить камень в огород Динамо очень хочется... В этом вся гнилая психология палкина и вообще всего шахтера
    Ты что читать не можешь? Они четко сказали что будут играть против Мариупаля в Мариуполе!
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    serge1234
      serge1234, 15.06.2017 19:58
    -3
    vlads0204, 15.06.2017 19:55

    А Динамо прям святые святых. Все команды поедут в Мариуполь. А с убогих три очка снимут.
    Если Динамо аргументированно докажет, что им угрожают то никто ни с кого ничего не снимет. Да и в УЕФА можно будет жалобу подать, тогда я думаю Арендовец будет играть со всеми в Киеве
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