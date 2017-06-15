Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ПАВЕЛКО: «Можем сказать, что хотим видеть в 2030-м году»

Завтра в украинском футболе - важный день

  • 15.06.2017 18:46
  • 64 просмотров
  • 0 комментария
Метки
facebook.com/andriy.pavelko. Андрей Павелко
© facebook.com/andriy.pavelko. Андрей Павелко
Состоится двадцатый Конгресс Федерации футбола Украины, а еще - выборы ее руководителя. Единственный кандидат в президенты - Андрей Павелко. Как отметил действующий глава ФФУ, у его команды есть задача идти избранным путем и достигать поставленных целей.
 
Андрей Павелко, президент ФФУ:
 
- Уже есть преобразования, которые происходят в украинском футболе: в том числе, и системная борьба с договорными матчами, равноудаленность судейского комитета, развитие украинского футбола для массового прихода в спортивные секции наших юных футболистов. Потому сегодня мы не просто говорим, что нам надо доверить то или иное направление: мы уже можем четко сказать, что хотим увидеть в 2030-ом году согласно выполнению стратегии, которая разрабатывается совместно с нашим международным партнером, партнером УЕФА – компанией «Ernst & Young». Тот документ, который мы все вместе утвердим, будет говорить о том, что мы имеем четкую программу, реализация которой даст нам надежду не только ожидать красивую игру, но и результат.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.