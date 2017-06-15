Андрей ПАВЕЛКО: «Можем сказать, что хотим видеть в 2030-м году»

Состоится двадцатый Конгресс Федерации футбола Украины, а еще - выборы ее руководителя. Единственный кандидат в президенты - Андрей Павелко. Как отметил действующий глава ФФУ, у его команды есть задача идти избранным путем и достигать поставленных целей.

Андрей Павелко, президент ФФУ:

- Уже есть преобразования, которые происходят в украинском футболе: в том числе, и системная борьба с договорными матчами, равноудаленность судейского комитета, развитие украинского футбола для массового прихода в спортивные секции наших юных футболистов. Потому сегодня мы не просто говорим, что нам надо доверить то или иное направление: мы уже можем четко сказать, что хотим увидеть в 2030-ом году согласно выполнению стратегии, которая разрабатывается совместно с нашим международным партнером, партнером УЕФА – компанией «Ernst & Young». Тот документ, который мы все вместе утвердим, будет говорить о том, что мы имеем четкую программу, реализация которой даст нам надежду не только ожидать красивую игру, но и результат.