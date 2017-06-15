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Тренера уволили за победу со счетом 25:0

Руководство клуба посчитало, что разгромная победа идет в разрез с принципами команды

  • 15.06.2017 18:22
  • 1147 просмотров
  • 5 комментария
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Тренера уволили за победу со счетом 25:0
Тренера юношеской команды «Серранос» из Валенсии уволили после матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу 25:0. По словам менеджмента испанского клуба, такая победа идет вразрез с духом игры.
 
- Мы уважаем своих соперников и не можем обыгрывать их с таким большим счетом, - заявил после матча Пабло Алсиде, один из руководителей команды U-11.
 
Бывший тренер «Серранос» в свою очередь заявил, что не просил свою команду забивать столько голов и наоборот пытался заставить своих подопечных «прессинговать только на своей половине поля».
 
Отметим, что проигравшая команда «Беникалап» завершила сезон на последнем месте в турнирной таблице с нулем в графе «очки» и 247-ю пропущенными голами в 30-ти сыгранных матчах.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 15.06.2017 18:29
    +5
    Мир сошел с ума
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    serge1234
    online
      serge1234, 15.06.2017 18:33
    +4
    Да там ставка у президента клуба погорела, он то ставил на не больше +20 Все просто.
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    александр ковтун
      александр ковтун, 15.06.2017 18:37
    -1
    фейк..
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    travkin
    online
    travkin, 15.06.2017 18:45
    +1
    как можно объяснить 11летним детям философию клуба БРЕД!!!
    Ссылка
    travkin
    online
    travkin, 15.06.2017 18:45
    +1
    как можно объяснить 11летним детям философию клуба БРЕД!!!
    Ссылка
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