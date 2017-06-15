Тренера уволили за победу со счетом 25:0

Тренера юношеской команды «Серранос» из Валенсии уволили после матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу 25:0. По словам менеджмента испанского клуба, такая победа идет вразрез с духом игры.

- Мы уважаем своих соперников и не можем обыгрывать их с таким большим счетом, - заявил после матча Пабло Алсиде, один из руководителей команды U-11.

Бывший тренер «Серранос» в свою очередь заявил, что не просил свою команду забивать столько голов и наоборот пытался заставить своих подопечных «прессинговать только на своей половине поля».

Отметим, что проигравшая команда «Беникалап» завершила сезон на последнем месте в турнирной таблице с нулем в графе «очки» и 247-ю пропущенными голами в 30-ти сыгранных матчах.