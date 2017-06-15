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Тухель отказал Саутгемптону

Немецкий специалист хочет возглавить клуб, выступающий в Лиге чемпионов

  • 15.06.2017 17:58
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ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
© ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался от предложения возглавить «Саутгемптон». Пост наставника английской команды освободился после того, как руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля.
 
Немецкий специалист заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Англии. Отмечается, что 43-летний тренер хочет возглавить клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
 
Тухель возглавлял «Боруссию» с 2015 года. По его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии-2016/17, а также стали серебряными и бронзовыми призерами чемпионата страны.
 

Источник — Goal.com

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