Тухель отказал Саутгемптону

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался от предложения возглавить «Саутгемптон». Пост наставника английской команды освободился после того, как руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля.

Немецкий специалист заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Англии. Отмечается, что 43-летний тренер хочет возглавить клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Тухель возглавлял «Боруссию» с 2015 года. По его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии-2016/17, а также стали серебряными и бронзовыми призерами чемпионата страны.