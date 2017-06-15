Игорь Суркис в свободное от футбола время ходит с друзьями в баню. С таранкой и пивом. Всё, как положено.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Суркис в свободное от футбола время ходит с друзьями в баню. С таранкой и пивом. Всё, как положено.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.