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Игорь СУРКИС: «Люблю взять тараночку, пивка...»

Президент киевского «Динамо» рассказал, как проводит свободное время

  • 15.06.2017 17:37
  • 1829 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Игорь Суркис в свободное от футбола время ходит с друзьями в баню. С таранкой и пивом. Всё, как положено.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Phoenyxx
      Phoenyxx, 15.06.2017 18:39
    +2
    И скажите что не правда... Всё как у нормальных мужиков!
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    Lemieux
    online
      Lemieux, 15.06.2017 18:50
    -1
    Можно уехать из села, но село из человека не уедет никогда.
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