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Паулу ФОНСЕКА: «Обрадовался победе сборной Украины»

Наставник «горняков» - о планах подготовки команды к новому сезону

  • 15.06.2017 17:19
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Главный тренер «горняков» рассказал об отдыхе и подготовке к футбольному сезону.
 
– Паулу, как провели отпуск?
– Отпуск был очень короткий. Мы прекрасно понимаем, что наш основной отдых – в декабре и январе. Поэтому возвращаемся к работе мотивированными. Многие ребята еще не вернулись. Но это хорошая возможность посмотреть в деле молодых игроков, предстоящие дни будут полезными как для них, так и для нас.
 
– Во время отпуска были в Португалии?
– Да, дома со своей семьей. Мы никуда не поехали, дети еще ходили в школу. Также повидался с родителями и воспользовался возможностью побыть с друзьями.
 
– «Шахтер» раньше других украинских клубов вышел из отпуска. С чем это связано?
– Наша работа практически спланирована, впереди месяц до Суперкубка. В Германии будет несколько товарищеских поединков. Обычная подготовка, которую мы всегда проводим перед сезоном. За это время воспользуемся моментом, чтобы исправить или подкорректировать физическую готовность ребят. Ну а главное – напомним им, какова идея нашей игры. 
 
– Как будет построена подготовка до отъезда на сборы?
– Мы всегда упражняемся с мячом, отрабатываем наш стиль. Сначала будем заниматься оборонительными действиями, после – атакой. Тренируем те элементы, которые хотим видеть в матче. Тем более у нас уже есть преимущество, ведь футболисты знают, чего я хочу.
 
– В отсутствие сборников вы пригласили многих воспитанников Академии…
– Это связано с тем, что есть желание узнать их лучше и дать им понять, какой футбол мы демонстрируем. Для них важно принять принципы нашей игры.
 
– Тайсон забил дебютный гол за сборную Бразилии. Вы поздравляли его?
– Я всегда счастлив, когда наши ребята хорошо себя показывают в сборных. Также очень обрадовался победе Украины в матче с Финляндией. Это прекрасно, когда игроки «Шахтера» удачно себя проявляют и проводят отличную работу в сборных.
 

Источник — ФК Шахтер

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