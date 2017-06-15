Паулу ФОНСЕКА: «Обрадовался победе сборной Украины»

Главный тренер «горняков» рассказал об отдыхе и подготовке к футбольному сезону.

– Паулу, как провели отпуск?

– Отпуск был очень короткий. Мы прекрасно понимаем, что наш основной отдых – в декабре и январе. Поэтому возвращаемся к работе мотивированными. Многие ребята еще не вернулись. Но это хорошая возможность посмотреть в деле молодых игроков, предстоящие дни будут полезными как для них, так и для нас.

– Во время отпуска были в Португалии?

– Да, дома со своей семьей. Мы никуда не поехали, дети еще ходили в школу. Также повидался с родителями и воспользовался возможностью побыть с друзьями.

– «Шахтер» раньше других украинских клубов вышел из отпуска. С чем это связано?

– Наша работа практически спланирована, впереди месяц до Суперкубка. В Германии будет несколько товарищеских поединков. Обычная подготовка, которую мы всегда проводим перед сезоном. За это время воспользуемся моментом, чтобы исправить или подкорректировать физическую готовность ребят. Ну а главное – напомним им, какова идея нашей игры.

– Как будет построена подготовка до отъезда на сборы?

– Мы всегда упражняемся с мячом, отрабатываем наш стиль. Сначала будем заниматься оборонительными действиями, после – атакой. Тренируем те элементы, которые хотим видеть в матче. Тем более у нас уже есть преимущество, ведь футболисты знают, чего я хочу.

– В отсутствие сборников вы пригласили многих воспитанников Академии…

– Это связано с тем, что есть желание узнать их лучше и дать им понять, какой футбол мы демонстрируем. Для них важно принять принципы нашей игры.

– Тайсон забил дебютный гол за сборную Бразилии. Вы поздравляли его?

– Я всегда счастлив, когда наши ребята хорошо себя показывают в сборных. Также очень обрадовался победе Украины в матче с Финляндией. Это прекрасно, когда игроки «Шахтера» удачно себя проявляют и проводят отличную работу в сборных.