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Рома договорилась о продлении контракта с Наингголаном

Лучший игрок «волков» в прошлом сезоне готов остаться в клубе еще на один год

  • 15.06.2017 17:04
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101greatgoals.com. Раджа Наингголан
© 101greatgoals.com. Раджа Наингголан
Руководство «Ромы» достигло договоренности с лидером команды Раджой Наингголаном о продлении контракта. Новое соглашение бельгийца с «волками» будет рассчитано до 2022 года.
 
Напомним, что 29-летний футболист перебрался в «Рому» в 2013-м году, а в прошлом сезоне провел за команду Лучано Спаллетти 46 матчей и забил 15 голов. Ранее британская пресса писала об интересе к персоне Наингголана со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
 

Источник — Sport.ua

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