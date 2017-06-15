Рома договорилась о продлении контракта с Наингголаном

А як дивитися у мене пише що : "Канал отключен от сети" ?

А где новость о том, что виликий рузкий поцреот Ковалев через несколько дней получит американское...

мы же здесь по моему фигурное катание обсуждаем или нет? так ,что ...

парнокопытное--------------Ты посмотри сколько Россия взяла наград в этом году по биатлону--чемп ...

azur123, 15.06.2017 17:01 0Кастрюля, то что у России отняли чемпионат мира по биатлону, или куда ...

Кастрюля, то что у России отняли чемпионат мира по биатлону, или куда то ее не пустили это о чем...