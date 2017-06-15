Рома договорилась о продлении контракта с Наингголаном

Руководство «Ромы» достигло договоренности с лидером команды Раджой Наингголаном о продлении контракта. Новое соглашение бельгийца с «волками» будет рассчитано до 2022 года.
Напомним, что 29-летний футболист перебрался в «Рому» в 2013-м году, а в прошлом сезоне провел за команду Лучано Спаллетти 46 матчей и забил 15 голов. Ранее британская пресса писала об интересе к персоне Наингголана со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.