Лацио предложил новый контракт де Врею

Защитник «Лацио» Стефан де Врей близок к продлению контракта с клубом. По сведениям Джанлуки Ди Марцио, он может заключить новое соглашение в ближайшее время. Источник утверждает, что финансовые условия договора будут пересмотрены в лучшую для игрока сторону. Сумма отступных за него составит всего 20 миллионов евро.
Напомним, действующий контракт истекает в 2018 году. Ранее интерес к Стефану де Врею проявлял ряд клубов из Англии и Италии. Голландец выступает за «Лацио» с 2014 года.
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