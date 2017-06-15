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Лацио предложил новый контракт де Врею

Сумма отступных за Стефана де Врея составит 20 миллионов евро

  • 15.06.2017 16:50
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Лацио предложил новый контракт де Врею
Защитник «Лацио» Стефан де Врей близок к продлению контракта с клубом. По сведениям Джанлуки Ди Марцио, он может заключить новое соглашение в ближайшее время. Источник утверждает, что финансовые условия договора будут пересмотрены в лучшую для игрока сторону. Сумма отступных за него составит всего 20 миллионов евро.
 
Напомним, действующий контракт истекает в 2018 году. Ранее интерес к Стефану де Врею проявлял ряд клубов из Англии и Италии. Голландец выступает за «Лацио» с 2014 года.
 

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