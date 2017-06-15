Сергій КОВАЛЕЦЬ: «Всі команди мають бути в рівних умовах»

Колишній гравець «Динамо» та «Карпат» Сергій Ковалець закликає всі команди дотримуватися правил і норм Прем’єр-ліги.

«Ми всі чули, що президент Андрій Павелко сказав, що він буде разом їхати в автобусі з командами. Цей момент важливий. Природно, що безпека людей на першому місці, проте ми бачимо, що безпека їм гарантують. Обов’язково ближче до початку матчів, це питання має вирішитися і команди гратимуть з Маріуполем в нього вдома. Всі команди Прем'єр-ліги повинні бути в однаковому становищі», - сказав Ковалець.

Відзначимо, що «Динамо» та «Карпати» відмовляються грати в Маріуполі через те, що ніхто не взмозі гарантувати безпеку гравцям та вболівальникам.