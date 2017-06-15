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Сергій КОВАЛЕЦЬ: «Всі команди мають бути в рівних умовах»

Відомий фахівець – про ситуацію з матчами у Маріуполі

  • 15.06.2017 16:22
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ffu.org.ua. Сергій Ковалець
© ffu.org.ua. Сергій Ковалець

Колишній гравець «Динамо» та «Карпат» Сергій Ковалець закликає всі команди дотримуватися правил і норм Прем’єр-ліги.

«Ми всі чули, що президент Андрій Павелко сказав, що він буде разом їхати в автобусі з командами. Цей момент важливий. Природно, що безпека людей на першому місці, проте ми бачимо, що безпека їм гарантують. Обов’язково ближче до початку матчів, це питання має вирішитися і команди гратимуть з Маріуполем в нього вдома. Всі команди Прем'єр-ліги повинні бути в однаковому становищі», - сказав Ковалець. 

Відзначимо, що «Динамо» та «Карпати» відмовляються грати в Маріуполі через те, що ніхто не взмозі гарантувати безпеку гравцям та вболівальникам.

Источник — Sport.ua

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