Шахтер ждет Элано

Экс-игрок «Шахтера» Элано Блумер в нынешнем году, вероятно, вновь вернется в донецкий клуб. Что правда, в стан Горняков 36-летний Элано вернется уже не в качестве игрока, а в качестве стажера.
В настоящее время Элано исполняет обязанности главного тренера «Сантоса». Эту должность бразилец получил в начале июня после увольнения Доривала Жуниора.
Под руководством Элано Сантос одержал три победы в трех матчах и пока боссы клуба очень довольно работой молодого специалиста, однако осознают необходимость приобретения для того дополнительного опыта и навыков.
Для этого Элано в августе планирует пройти стажировку в Манчестер Сити и Шахтере — клубах, где когда-то играл в качестве футболиста.
После этого Элано вернется в Сантос, где доработает сезон в качестве ассистента главного тренера, а с нового сезона, вероятно, получит полноценную должность наставника Рыб.
В настоящий момент Сантос занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
Источник — Шахта
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