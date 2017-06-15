Стефан РЕШКО: «Нужно занять первое место и отказаться от ЧМ»

Экс-игрок киевского «Динамо» Стефан Решко поделился своим мнением о возможном бойкоте сборной Украины чемпионата мира в России.
— Турнирное положение в нашей группе сложное, и не факт, что мы пробьемся на ЧМ-2018. Многие советуют подумать о перспективе. Ваше мнение?
— Для воспитания молодежи также требуются хорошие игры. Тренировками и теорией их не заменишь. Думаю, нам надо сражаться до конца. Слышу в последнее время, мол, на чемпионат мира сборная Украины может не поехать по политическим мотивам.
Однако, считаю, нашей команде нужно себя показать, занять первое место в группе, а потом, не исключено, демонстративно отказаться от поездки в Россию. Это было бы эффектно! А не провалить все самим и говорить потом в оправдание, что мы бы в соседнюю страну и так не поехали…
— Пройдетесь по персоналиям матча в Тампере?
— Славить некого. Все футболисты сборной сыграли так, как могли. Единственное, что бросилось в глаза, — грубая ошибка Ракицкого, когда финны гол забили.
— В сентябре сборной Украины предстоит провести два тяжелых матча с главными конкурентами…
— Причем в течение четырех дней! С Турцией, конечно, сложнее будет, чем с Финляндией. Турки цепляются на поле за все, они колючие — обычно много фолят. Им надо приготовить какой-то неприятный сюрприз, чтобы сломить уже в начале матча.
Потом поедем в Исландию, сборная которой сейчас, похоже, снова в полном порядке, как на Евро-2016. Нам с островитянами и дома-то сложно пришлось, не говоря уже о выезде. Это действительно будет настоящая борьба за выживание.
Источник — zbirna.com
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Доколе будет твориться этот беспредел, мои мои побратимы - патриоты-актывисты с чистыми руками, горячим сердцем и каструлей на голове.
Пиля...ть, дынамовское сердце во всей красе. Игру-то смотрел, что предшествовало голу???
Про голевой пас Ярика как всегда промолчал, когда Беседину нужно было просто подставить любую часть тела.
Пиля...ть, дынамовское сердце во всей красе. Игру-то смотрел, что предшествовало голу???
Про голевой пас Ярика как всегда промолчал, когда Беседину нужно было просто подставить любую часть тела.
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