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Стефан РЕШКО: «Нужно занять первое место и отказаться от ЧМ»

Легендарный футболист - о целях сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

  • 15.06.2017 16:03
  • 1152 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Sport.ua. Стефан Решко
© Sport.ua. Стефан Решко
Экс-игрок киевского «Динамо» Стефан Решко поделился своим мнением о возможном бойкоте сборной Украины чемпионата мира в России.
 
— Турнирное положение в нашей группе сложное, и не факт, что мы пробьемся на ЧМ-2018. Многие советуют подумать о перспективе. Ваше мнение?
— Для воспитания молодежи также требуются хорошие игры. Тренировками и теорией их не заменишь. Думаю, нам надо сражаться до конца. Слышу в последнее время, мол, на чемпионат мира сборная Украины может не поехать по политическим мотивам.
 
Однако, считаю, нашей команде нужно себя показать, занять первое место в группе, а потом, не исключено, демонстративно отказаться от поездки в Россию. Это было бы эффектно! А не провалить все самим и говорить потом в оправдание, что мы бы в соседнюю страну и так не поехали…
 
— Пройдетесь по персоналиям матча в Тампере?
— Славить некого. Все футболисты сборной сыграли так, как могли. Единственное, что бросилось в глаза, — грубая ошибка Ракицкого, когда финны гол забили.
 
— В сентябре сборной Украины предстоит провести два тяжелых матча с главными конкурентами…
— Причем в течение четырех дней! С Турцией, конечно, сложнее будет, чем с Финляндией. Турки цепляются на поле за все, они колючие — обычно много фолят. Им надо приготовить какой-то неприятный сюрприз, чтобы сломить уже в начале матча.
 
Потом поедем в Исландию, сборная которой сейчас, похоже, снова в полном порядке, как на Евро-2016. Нам с островитянами и дома-то сложно пришлось, не говоря уже о выезде. Это действительно будет настоящая борьба за выживание.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 15.06.2017 16:17
    0
    один раз уже это сделали и что? Чили нам была благодарна
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    александр ковтун
      александр ковтун, 15.06.2017 16:24
    0
    в любом случае у нас будет там четыре баранке в рашке.. так что стефан решко прав.. заняли первое место и отказались может мир задумаеться.. а ехать играть в страну которая на нас напала .. это не уважение к матерям солдатов...!
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    Monreal_Can
      Monreal_Can, 15.06.2017 16:29
    -1
    александр ковтун, 15.06.2017 16:24
    в любом случае у нас будет там четыре баранке в рашке.. так что стефан решко прав.. заняли первое место и отказались может мир задумаеться.. а ехать играть в страну которая на нас напала .. это не уважение к матерям солдатов...!
    Пидтримую руками и ногами. Особенно держать там фабрики, покупать у них запчасти для танков, ихний газ прокачивать через свою территорию.
    Доколе будет твориться этот беспредел, мои мои побратимы - патриоты-актывисты с чистыми руками, горячим сердцем и каструлей на голове.
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    Grach27
      Grach27, 15.06.2017 16:39
    -3
    ..........— грубая ошибка Ракицкого, когда финны гол забили.....
    Пиля...ть, дынамовское сердце во всей красе. Игру-то смотрел, что предшествовало голу???
    Про голевой пас Ярика как всегда промолчал, когда Беседину нужно было просто подставить любую часть тела.
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 15.06.2017 16:42
    -1
    Grach27, 15.06.2017 16:39
    ..........— грубая ошибка Ракицкого, когда финны гол забили.....
    Пиля...ть, дынамовское сердце во всей красе. Игру-то смотрел, что предшествовало голу???
    Про голевой пас Ярика как всегда промолчал, когда Беседину нужно было просто подставить любую часть тела.
    а чего же ты тело молчишь,кто ракицкому пас на край выдал?и чего же твой родственник селезнев не подставлял "любую часть тела" когда просто забивать надо было
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 15.06.2017 16:45
    0
    Это вам чего,игрушки?Захотел поехал,захотел нет,за это могут и наказать круто.
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    gerilevich
      gerilevich, 15.06.2017 16:47
    0
    darvey77, 15.06.2017 16:17
    один раз уже это сделали и что? Чили нам была благодарна
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 15.06.2017 16:50
    0
    Вячеслав Антонов, 15.06.2017 16:45
    Это вам чего,игрушки?Захотел поехал,захотел нет,за это могут и наказать круто.
    как круто?и на основании чего?нужны веские доводы,если нет,то сам знаешь кто ты!
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    gerilevich
      gerilevich, 15.06.2017 16:50
    0
    одназначно якщо вийдем на чемпіонат світу відмовлятися не потрібно. Уявіть всі хто хоче відмовитися як лунає гімн України на стадіонах росії
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    stopor2016
    stopor2016, 15.06.2017 16:54
    +1
    Не. Надо занять первое место , выиграть ЧМ в России и отказаться от медалей и премиальных от ФИФА.
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