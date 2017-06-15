Зинченко ждут в Галатасарае

Полузащитник «Манчестер Сити» и молодежной сборной Украины Александр Зинченко интересен турецкому «Галатасараю», который готов взять экс-игрока «Шахтера» и ПСВ в аренду с опцией последующего выкупа.

Напомним, прошлый сезон Зинченко провел на правах аренды за ПСВ, за который сыграл 17 матчей и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на счету 20-летнего футболиста 7 матчей и 9 результативных передач за дублирующий состав голландского клуба.