Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Унаи ЭМЕРИ: «Мбаппе стоит переехать в Париж»

Наставник ПСЖ зовет лидера «Монако» к себе в команду

  • 15.06.2017 15:23
  • 224 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК ПСЖ. Унаи Эмери
© ФК ПСЖ. Унаи Эмери
Тренер ПСЖ в открытую заявил, что желает видеть Килиана Мбаппе – сенсационного форварда из «Монако» - у себя в команде.
 
- Когда мы говорим о Мбаппе здесь, в Испании, мы говорим о «Реале» и «Барсе». Но я в «ПСЖ» и говорю: «Что может быть более прекрасным, чем представлять французскую команду»?
 
При всем уважении к «Монако», ему стоит переехать в Париж, у него здесь семья. Его родители живут здесь, он занимался в здешней академии.
 
Мы говорим о чувствах, страсти, желании – и что может быть более прекрасным, чем представлять свой город и быть важным?
 
Я не знаю, нравится ли он «Реалу», «Барселоне», «Тоттенхэму» или «Арсеналу». Но если ему придется покинуть «Монако», я скажу: «Для него, Франции, «ПСЖ» будет лучше, если между игроком и городом будет союз».
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.