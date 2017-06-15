Унаи ЭМЕРИ: «Мбаппе стоит переехать в Париж»

Тренер ПСЖ в открытую заявил, что желает видеть Килиана Мбаппе – сенсационного форварда из «Монако» - у себя в команде.

- Когда мы говорим о Мбаппе здесь, в Испании, мы говорим о «Реале» и «Барсе». Но я в «ПСЖ» и говорю: «Что может быть более прекрасным, чем представлять французскую команду»?

При всем уважении к «Монако», ему стоит переехать в Париж, у него здесь семья. Его родители живут здесь, он занимался в здешней академии.

Мы говорим о чувствах, страсти, желании – и что может быть более прекрасным, чем представлять свой город и быть важным?

Я не знаю, нравится ли он «Реалу», «Барселоне», «Тоттенхэму» или «Арсеналу». Но если ему придется покинуть «Монако», я скажу: «Для него, Франции, «ПСЖ» будет лучше, если между игроком и городом будет союз».