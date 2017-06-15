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Йожеф САБО: «Приветствую возвращение Гусева»

Экс-наставник киевского «Динамо» - о приглашении в команду Олега Гусева

  • 15.06.2017 15:05
  • 429 просмотров
  • 1 комментария
Метки
footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо
Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением о возвращении полузащитника Олега Гусева в столичный клуб.
 
— Я двумя руками «за» возвращение Гусева в «Динамо». Только приветствую решение Хацкевича вернуть Олега в команду, поскольку, уверен: Гусев принесет еще много пользы своей команде. Откровенно говоря, я еще тогда был удивлен новостью о его уходе из «Динамо». Олег — очень опытный игрок, который будет еще и тренером на футбольном поле, если так можно сказать. Все прекрасно знают, что молодежь растет в профессиональном плане тогда, когда рядом с ними играют опытные футболисты.
 
Отдельно хочу пожелать также и самому Хацкевичу добиться в будущем положительных результатов. Однозначно, ему сейчас будет тяжело. Также отмечу, что он сформировал хороший тренерский штаб. Будем надеяться, что у них все получится, — сказал Сабо.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 15.06.2017 15:22
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    Также отмечу, что он сформировал хороший тренерский штаб. Будем надеяться, что у них все получится, — сказал Сабо.

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    багато чого досягли будучи тренерами.
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