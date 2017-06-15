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КАЛИНИЧЕНКО: «Практически уверен, что Украина не попадет на ЧМ-2018»

И это решит многие вопросы, кроме спортивных, считает экс-игрок украинской сборной

  • 15.06.2017 14:52
  • 1523 просмотров
  • 6 комментария
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Sport.ua. Максим Калиниченко
© Sport.ua. Максим Калиниченко

Бывший игрок сборной Украины, футбольный эксперт Максим Калиниченко высказал свое мнение о возможности поездки «сине-желтых» на ЧМ-2018 и о состоянии украинского футбола.

— Практически на сто процентов я уверен, что сборная Украины на ЧМ не квалифицируется. И это решит многие вопросы, кроме чисто спортивных. К сожалению, футболисты стали заложниками политической обстановки, и это трагедия для целого поколения. Но думаю, что у сборной Украины, у ее тренерского штаба есть план развития на несколько лет. Что касается возможности поездки в Россию украинских болельщиков, то это вопрос, наверное, не к ним. Тут и болельщиков «Ростова» недавно в сине-желтом запаковали на Красной площади...

В целом украинский футбол пребывает в состоянии глубокого погружения в 90-е. Большая трагедия в том, что города-миллионники с колоссальной футбольной историей лишились клубов — Донецк, Харьков, Днепропетровск, Луганск, Запорожье. Остались только Львов да Одесса в полунепонятном состоянии, — отметил Максим в эфире «Эхо Москвы».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    joystick2011
      joystick2011, 15.06.2017 15:08
    0
    Тонкий парень Макс Калиниченко. Троллинг высшего уровня!
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    Elblanko
      Elblanko, 15.06.2017 15:12
    0
    Практически на сто процентов я уверен, что сборная Украины на ЧМ не квалифицируется

    [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

    Кеп.
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    Милябой
      Милябой, 15.06.2017 15:15
    +1
    Усы сбрей дурик
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 15.06.2017 15:29
    0
    не уверен на 100 ,не говори.
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    Максим Комиссаренко
      Максим Комиссаренко, 15.06.2017 15:33
    +1
    Москоляку на гiлляку
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    Monreal_Can
      Monreal_Can, 15.06.2017 15:41
    -1
    joystick2011, 15.06.2017 15:08
    Тонкий парень Макс Калиниченко. Троллинг высшего уровня!
    Насчет болел не понял. На территории соседа находится постоянно примерно 3,5-4 млн краинцев (заробитчане, просто у родственников живут, учеба, лечение и т.д.). Ну и чего там опасаться, ну а винтили из-за апологетов ониждетейбеременных Навального.
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