КАЛИНИЧЕНКО: «Практически уверен, что Украина не попадет на ЧМ-2018»

Бывший игрок сборной Украины, футбольный эксперт Максим Калиниченко высказал свое мнение о возможности поездки «сине-желтых» на ЧМ-2018 и о состоянии украинского футбола.

— Практически на сто процентов я уверен, что сборная Украины на ЧМ не квалифицируется. И это решит многие вопросы, кроме чисто спортивных. К сожалению, футболисты стали заложниками политической обстановки, и это трагедия для целого поколения. Но думаю, что у сборной Украины, у ее тренерского штаба есть план развития на несколько лет. Что касается возможности поездки в Россию украинских болельщиков, то это вопрос, наверное, не к ним. Тут и болельщиков «Ростова» недавно в сине-желтом запаковали на Красной площади...

В целом украинский футбол пребывает в состоянии глубокого погружения в 90-е. Большая трагедия в том, что города-миллионники с колоссальной футбольной историей лишились клубов — Донецк, Харьков, Днепропетровск, Луганск, Запорожье. Остались только Львов да Одесса в полунепонятном состоянии, — отметил Максим в эфире «Эхо Москвы».